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Ex-Rapidler nur auf Abruf: Das ist der WM-Kader von Kroatien

Teamchef Dalic setzt auf Altstar Modric und drei ehemalige Salzburger. Ein Ex-Rapidler, der in Kroatien nach Belieben traf, steht nur auf Abruf.

Ex-Rapidler nur auf Abruf: Das ist der WM-Kader von Kroatien Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Kroatiens Teamchef Zlatko Dalic hat am Montag seinen vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA bekannt gegeben.

Im 26 Spieler umfassenden Aufgebot stehen Altstars wie Rekordspieler und Kapitän Luka Modric (40), Ivan Perisic (37) oder Andrej Kramaric (34). Der jüngste Spieler im Kader ist der 19-jährige HSV-Verteidiger Luka Vuskovic.

Auch die Ex-Salzburger Luka Sucic (23), Marin Pongracic (28) und Duje Caleta-Car (29) wurden nominiert. Der gebürtige Linzer Mateo Kovacic (32) ist ebenfalls dabei.

Stürmer Dion Beljo steht hingegen nur auf Abruf. Der 24-jährige Ex-Rapidler spielte bei Dinamo Zagreb eine starke Saison, erzielte in 47 Saisonspielen 38 Tore und lieferte sechs Assists. Mit Dinamo gewann er überlegen die kroatische Meisterschaft.

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