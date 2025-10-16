CANAL+ kündigt zweite Staffel von "Teamgeist - Unser Weg" an

Die Serie "Teamgeist - Unser Weg" über das ÖFB-Nationalteam bekommt eine zweite Staffel. Das hat CANAL+ am Donnerstag offiziell bekannt gegeben.

In vier neuen Folgen zeigt die Serie die Höhen und Tiefen der Qualifikation zur FIFA Weltmeisterschaft. Sie bietet exklusive Einblicke hinter die Kulissen: von der Führung durch Teamchef Ralf Rangnick über die Vorbereitung der Mannschaft bis hin zu dem Geist, der diese Gruppe prägt.



Martijn van Hout, Country Manager DACH bei CANAL+, betont: "Diese Serie verkörpert, wofür CANAL+ steht. Sie bringt die Zuschauer mitten ins Herz des Fußballs. Sie verbindet hochwertigen Sportjournalismus mit fesselndem Storytelling. Wir sind stolz darauf, die Reise des österreichischen Teams exklusiv auf CANAL+ zu zeigen."



"Die neue Staffel von "Teamgeist - Unser Weg" zeigt wieder eindrucksvoll, was unser Nationalteam ausmacht: Energie, Zusammenhalt und den unerschütterlichen Glauben an das gemeinsame Ziel. Diese Serie erzählt nicht nur die sportliche Geschichte unseres Nationalteams in der WM-Qualifikation, sondern bietet auch tiefe Einblicke ins Innenleben. Sie transportiert jenen besonderen Teamgeist, der unsere Mannschaft auszeichnet und ganz Österreich auf dem Weg zur WM begeistert und verbindet", sagt Josef Pröll, Aufsichtsratsvorsitzender des ÖFB.

Die neuen Folgen gehen über Spiel-Highlights hinaus und erzählen persönliche Geschichten von Spielern und ihren Familien - Geschichten über Stolz, Druck und Motivation. Stars wie David, Alaba, Marko Arnautović, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch und Konrad Laimer sprechen offen darüber, was es bedeutet, Österreich zu vertreten.



Michael Gregoritsch bringt es auf den Punkt: "Das ist in den letzten Jahren immer mehr bewusst geworden, wie besonders es ist, für sein eigenes Land zu spielen. Und dann muss man schon sagen, dass diese Gruppe sich so sehr zum Positiven verändert hat, dass das einfach nicht zu missen ist."

“Teamgeist - unser Weg” erzählt die Geschichte eines Teams, das durch Vertrauen und den Traum vereint ist, die Weltmeisterschaft 2026 zu erreichen. Folge 1 zeigt Österreichs starken Start gegen Rumänien und San Marino, einen Glücksbringer von Rangnick und den wachsenden Zusammenhalt der Mannschaft - von Lachmomenten auf dem Golfplatz bis zu Schweiß im Training.

Staffel 2 startet am 19. Dezember exklusiv in der CANAL+ App.