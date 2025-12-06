Vor der WM: Das sind mögliche ÖFB-Testspielgegner

Nach der Auslosung, die dem ÖFB-Team die Gegner Argentinien, Algerien und Jordanien gebracht hat, gehen die Planungen bei den Verantwortlichen in die nächste Phase.

Teamchef Ralf Rangnick wird sich noch dieser Tage vor Ort nach einem geeigneten WM-Quartier für das Team umschauen, Co-Trainer Stefan Oesen nannte im ORF schon mögliche Testspielgegner.

So dürften in der Vorbereitung, die einerseits im März mit zwei Testspielen absolviert wird, andererseits im Juni direkt vor dem Turnier mit ebenfalls zwei Testspielen, spannende Gegner auf unsere Nationalmannschaft warten.

Erstmals seit 2018?

So scheint es wahrscheinlich, dass die Österreicher auf nicht UEFA-Mannschaften treffen werden, was in den letzten Jahren kaum der Fall war. Das letzte Spiel gegen ein Team, das nicht aus Europa kam, war 2018 ein Testspiel gegen Brasilien (0:3).

Nun könnte es im März gegen Südkorea gehen, weitere mögliche Testspielgegner in der Vorbereitung seien Ägypten, Senegal, Ghana oder Ecuador.