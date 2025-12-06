NEWS

Vor der WM: Das sind mögliche ÖFB-Testspielgegner

Im März sowie im Juni werden in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft noch je zwei Testspiele auf die ÖFB-Truppe warten, auf die Fans warten wohl spannende Gegner von außerhalb Europas.

Vor der WM: Das sind mögliche ÖFB-Testspielgegner Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach der Auslosung, die dem ÖFB-Team die Gegner Argentinien, Algerien und Jordanien gebracht hat, gehen die Planungen bei den Verantwortlichen in die nächste Phase.

Teamchef Ralf Rangnick wird sich noch dieser Tage vor Ort nach einem geeigneten WM-Quartier für das Team umschauen, Co-Trainer Stefan Oesen nannte im ORF schon mögliche Testspielgegner.

So dürften in der Vorbereitung, die einerseits im März mit zwei Testspielen absolviert wird, andererseits im Juni direkt vor dem Turnier mit ebenfalls zwei Testspielen, spannende Gegner auf unsere Nationalmannschaft warten.

Erstmals seit 2018?

So scheint es wahrscheinlich, dass die Österreicher auf nicht UEFA-Mannschaften treffen werden, was in den letzten Jahren kaum der Fall war. Das letzte Spiel gegen ein Team, das nicht aus Europa kam, war 2018 ein Testspiel gegen Brasilien (0:3).

Nun könnte es im März gegen Südkorea gehen, weitere mögliche Testspielgegner in der Vorbereitung seien Ägypten, Senegal, Ghana oder Ecuador.

Mehr zum Thema

Stars um Ronaldo und Totti verkünden genauen WM-Spielplan

Stars um Ronaldo und Totti verkünden genauen WM-Spielplan

FIFA WM
Messi, oida!

Messi, oida!

ÖFB-Team
63
Das sind die ÖFB-WM-Gruppengegner

Das sind die ÖFB-WM-Gruppengegner

1
Argentinien zollt Österreich Respekt: "Schwieriger Gegner"

Argentinien zollt Österreich Respekt: "Schwieriger Gegner"

ÖFB-Team
9
ÖFB-Vorfreude auf Messi: "Sehr spannende" und "machbare" Gruppe

ÖFB-Vorfreude auf Messi: "Sehr spannende" und "machbare" Gruppe

ÖFB-Team
50
Alle Gruppen der WM 2026 im Überblick

Alle Gruppen der WM 2026 im Überblick

FIFA WM
75
Argentinien! Das sind Österreichs WM-Gegner

Argentinien! Das sind Österreichs WM-Gegner

ÖFB-Team
210
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 Testspiele