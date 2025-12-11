Europa League heute: SC Freiburg - FC Salzburg

Der FC Salzburg trifft am sechsten Spieltag der Europa League auswärts auf den SC Freiburg (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Truppe von Trainer Thomas Letsch siegte zuletzt in der Bundesliga auswärts mit 2:0 bei Blau-Weiß Linz und ist mit 29 Punkten Tabellenführer. In der Europa League läuft es indes gar nicht. Mit nur drei Zählern belegen die Mozartstädter nur den 29. Rang.

Der Deutsche Bundesligist SC Freiburg belegt in der Liga den soliden neunten Platz. In der vergangenen Runde mussten sich die Freiburger allerdings gegen den Letzten Heidenheim mit 1:2 geschlagen geben. In der EL-Tabelle stehen die Deutschen auf Platz vier und halten bei elf Zählern.