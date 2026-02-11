Bericht: Rangnick will BVB-Kicker für ÖFB-Team gewinnen

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick setzte sich in der Vergangenheit bereits intensiv dafür ein, dass der Deutsch-Österreicher Paul Wanner für das österreichische Nationalteam aufläuft. Der Niederlande-Legionär meinte nach aufkeimenden Berichten zuletzt, dass er sich noch nicht entschieden habe >>>

Jetzt soll Rangnick es laut "Bild" bei einem BVB-Kicker versuchen. Carney Chukwuemeka wurde einst in Eisenstadt geboren. Der 22-Jährige könne sich vorstellen, für Österreich aufzulaufen.

Seine Verbindung zu Österreich ist allerdings nicht unbedingt groß. 2003 kam er dort zur Welt, nach zwei Jahren übersiedelte seine Familie nach England.

Weitere Option mit Nigeria

Für den Nachwuchs der "Three Lions" verbuchte er zahlreiche Länderspiele, für das A-Team dürfte er aber kaum ein Thema sein. Neben Österreich könnte der Ex-Chelsea-Profi weiters für Nigeria auflaufen.

Positionstechnisch läuft der 22-Jährige im Mittelfeld auf. In der laufenden Saison verbucht er 26 Einsätze für Schwarz-Gelb (Drei Treffer und ein Assist).

Der BVB überwies nach einer halbjährige Leihe im vergangenen Sommer 20 Millionen Euro für den Mittelfeld-Mann an den FC Chelsea. Bereits 2023 gab es Gerüchte, dass der ÖFB um den Engländer werbe. Dem Bericht zufolge wäre bei einem Nationenwechsel des gebürtigen Burgenländers auch eine WM-Teilnahme möglich.