Fix! Valon Berisha verlässt den LASK

Der Kosovare verlässt Linz und wechselt in die Schweiz.

Fix! Valon Berisha verlässt den LASK Foto: © GEPA
Neuer Klub für Valon Berisha!

Der Kosovare verlässt den LASK ein halbes Jahr vor Vertragsende und wechselt in die Schweiz zum FC Zürich. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr.

Der Ex-Salzburg-Profi wechselte im Winter 2024 zum LASK, für die Oberösterreicher bestritt er 59 Spiele (Sechs Tore, sieben Assists). Zuletzt stand der 33-Jährige nicht einmal im Kader des Tabellenzweiten der ADMIRAL Bundesliga. Die Züricher stehen aktuell auf Platz zehn der Schweizer Liga.

