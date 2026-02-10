Remis! Chelsea gibt 2-Tore-Führung aus der Hand

Chelsea spielt am 26. Spieltag der Premier League 2:2 gegen Nachzügler Leeds United.

Was lange nach einer klaren Angelegenheit für die Hausherren aussieht, endet nach einer verspielten 2:0-Führung der Londoner noch mit einer Punkteteilung.

Während Roseniors Elf damit den vierten Tabellenplatz festigt, bleibt Leeds United auf Rang 15 hängen.

Chelsea dominiert, Leeds langt zu

Die Partie beginnt mit klaren Vorteilen für die Gastgeber, die das Geschehen kontrollieren und den Gegner tief in die eigene Hälfte drücken.

Nach mehreren Abseitsstellungen belohnt sich Chelsea schließlich für den Aufwand: Joao Pedro trifft nach Vorarbeit von Cole Palmer zur verdienten Führung (24.). Von Daniel Farkes Truppe ist offensiv im ersten Durchgang kaum etwas zu sehen, stattdessen fällt sie durch eine harte Gangart auf.

Dies schlägt sich in Gelben Karten für Malo Gusto, Gabriel Gudmundsson und Sebastiaan Bornauw nieder – mit dem knappen 1:0 geht es in die Kabinen.

Vom sicheren Sieg zum Krimi

Nach dem Seitenwechsel scheint zunächst alles seinen gewohnten Gang zu gehen, als Cole Palmer die Chance nutzt und einen Elfmeter sicher zum 2:0 verwandelt (58.).

Doch Leeds beweist Moral und kämpft sich überraschend zurück ins Spiel. Nur gut zehn Minuten später verkürzt Lukas Nmecha ebenfalls vom Punkt auf 2:1 (67.). Das Momentum kippt nun kurzzeitig, und dem eingewechselten Noah Okafor gelingt der Ausgleichstreffer (73.), der auch der Überprüfung durch den Video-Assistenten standhält.

In der Schlussphase drängt Roseniors Elf vehement auf den Sieg, doch Joao Pedro und Liam Delap verfehlen das Gehäuse mehrfach, womit es beim 2:2 bleibt.

Tottenham verliert erneut

Tottenham muss sich im Heimspiel gegen Newcastle wiederholt geschlagen geben. Die Gäste entscheiden die Partie dank Treffern von Thiaw (45.) und Ramsey (68.) mit 2:1 für sich. Archie Gray sorgt zwischenzeitlich für den Ausgleich der Londoner.

Für die Londoner ist es bereits das sechste Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz schrumpft damit weiterhin.

Im zweiten Parallelspiel feiert Bournemouth einen 2:1-Erfolg gegen den FC Everton.

Kein Haarschnitt für United-Fan

Manchester United verpasst den fünften Sieg in Folge und kommt gegen West Ham nicht über ein 1:1 hinaus.

Soucek bringt die Gäste nach Vorlage von Bowen in der 50. Minute in Führung, doch Sesko rettet in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich.

Für den auf Social Media bekannten „Theunitedstrand“ bedeutet das: Er darf weiterhin nicht zum Friseur. Seit Oktober 2024 hat er sich geschworen, sich die Haare erst wieder schneiden zu lassen, wenn Manchester United fünf Spiele in Folge gewinnt – ein Ziel, das nun weiterhin auf sich warten lässt.