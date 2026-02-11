Fix! Danso bekommt neuen Trainer bei Spurs

Tottenham Hotspur trennt sich von Cheftrainer Thomas Frank. Das vermeldet der Klub am Mittwoch.

Die 1:2-Heimpleite gegen Newcastle United am Dienstag dürfte zu viel gewesen sein. Der amtierende Sieger der UEFA Europa League steht in der Liga mit 29 Punkten aus 26 Spielen nur auf Rang 16, auf die Abstiegsplätze hat man gerade einmal fünf Punkte Vorsprung.

CL-Bilanz ordentlich

In der UEFA Champions League kann Frank hingegen eine saubere Bilanz vorweisen, als Tabellenvierter stehen die Nordlondoner im Achtelfinale.

Der Däne beerbte im Sommer EL-Sieger Ange Postecoglu, der Punkteschnitt von 1,29 ist am Ende aber zu wenig, um die Ansprüche des Klubs zu erfüllen. Mit ÖFB-Star Kevin Danso steht ein Österreicher im Team der Spurs.