Rapid: Kommt es noch zu einem Abgang in der Offensive?

Der SK Rapid könnte einen Spieler aus der Offensiv-Abteilung noch abgeben. Das Transferfenster im Ausland ist noch nicht überall geschlossen.

Rapid: Kommt es noch zu einem Abgang in der Offensive? Foto: © GEPA
Verlässt noch ein Spieler den SK Rapid?

Nach Furkan Dursun ist laut "Krone" Andrija Radulovic vor dem Absprung. Für den 23-Jährigen gebe es Angebote aus Israel (Transferfrist: 11.02.) und Polen (Transferfrist: 25.02.).

Noch ohne Einsatz 2026

Radulovic wechselte im vergangenen Sommer nach einer Leihe für 1,1 Millionen Euro von Vojvodina (Serbien) in den Westen Wiens. Gegen die SV Ried im UNIQA ÖFB-Cup stand er gar nicht im Kader. In der ADMIRAL Bundesliga gegen den TSV Hartberg blieb er ohne Einsatz auf der Bank.

In der laufenden Saison verbuchte er 20 Einsätze für die Wiener, verbuchte drei Treffer und drei Assists.

