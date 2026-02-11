ÖFB-Team kennt mögliche Nations-League-Gegner

In gut vier Monaten startet das ÖFB-Team in die Fußball Weltmeisterschaft 2026, doch schon jetzt steht die Planung für die Zeit danach an.

Am Donnerstag (18:00 Uhr) werden die Gruppen für die Nations League 2026/27 ausgelost. Das Team von Ralf Rangnick tritt erneut in Liga B an und wird dabei aus dem zweiten Topf gezogen.

Somit kann das ÖFB-Team nicht auf Bosnien-Herzegowina, die Schweiz und die Ukraine treffen, da sich alle im selben Topf befinden.

Eine mögliche Horrorgruppe könnte aus Schottland, Rumänien und Schweden bestehen. Die besten Chancen auf einen Aufstieg dürfte das ÖFB-Team in einer Gruppe mit Israel, Slowenien und dem Kosovo haben.

Die Lostöpfe:

Topf 1: Schottland, Ungarn, Polen, Israel

Topf 2: Österreich, Schweiz, Bosnien-Herzegowina, Ukraine

Topf 3: Slowenien, Irland, Georgien, Rumänien

Topf 4: Schweden, Nordmazedonien, Nordirland, Kosovo