NEWS

ÖFB-Team kennt mögliche Nations-League-Gegner

Österreich wird bei der Auslosung aus Topf zwei gezogen. Es geht nach dem verpassten Aufstieg in Liga B weiter.

ÖFB-Team kennt mögliche Nations-League-Gegner Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In gut vier Monaten startet das ÖFB-Team in die Fußball Weltmeisterschaft 2026, doch schon jetzt steht die Planung für die Zeit danach an.

Am Donnerstag (18:00 Uhr) werden die Gruppen für die Nations League 2026/27 ausgelost. Das Team von Ralf Rangnick tritt erneut in Liga B an und wird dabei aus dem zweiten Topf gezogen.

Somit kann das ÖFB-Team nicht auf Bosnien-Herzegowina, die Schweiz und die Ukraine treffen, da sich alle im selben Topf befinden.

Eine mögliche Horrorgruppe könnte aus Schottland, Rumänien und Schweden bestehen. Die besten Chancen auf einen Aufstieg dürfte das ÖFB-Team in einer Gruppe mit Israel, Slowenien und dem Kosovo haben.

Die Lostöpfe:

Topf 1: Schottland, Ungarn, Polen, Israel

Topf 2: Österreich, Schweiz, Bosnien-Herzegowina, Ukraine

Topf 3: Slowenien, Irland, Georgien, Rumänien

Topf 4: Schweden, Nordmazedonien, Nordirland, Kosovo

Diese ÖFB-Teamspieler debütierten bisher unter Rangnick

Patrick Wimmer
Romano Schmid

Slideshow starten

20 Bilder

Mehr zum Thema

Bericht: Rangnick will BVB-Kicker für ÖFB-Team gewinnen

Bericht: Rangnick will BVB-Kicker für ÖFB-Team gewinnen

ÖFB-Team
19
ÖFB-Frauen treffen bei WM-Quali in Ried auf Deutschland

ÖFB-Frauen treffen bei WM-Quali in Ried auf Deutschland

ÖFB-Team
Fix! Valon Berisha verlässt den LASK

Fix! Valon Berisha verlässt den LASK

International
Fix! Danso bekommt neuen Trainer bei Spurs

Fix! Danso bekommt neuen Trainer bei Spurs

Premier League
4
Ex-Salzburg-Coach wird Zweiertrainer bei niederländischem Topklub

Ex-Salzburg-Coach wird Zweiertrainer bei niederländischem Topklub

International
1
Rapid: Kommt es noch zu einem Abgang in der Offensive?

Rapid: Kommt es noch zu einem Abgang in der Offensive?

Bundesliga
14
Sturm-Talent begehrt - Kanada-Youngster Thema in Graz?

Sturm-Talent begehrt - Kanada-Youngster Thema in Graz?

Bundesliga
21

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 UEFA Nations League Ralf Rangnick Slowenien Kosovo Irland Polen Schweden Ungarn Rumänien Israel Bosnien-Herzegowina Nordmazedonien Bosnien Mazedonien Österreich (Team, Fußball)