Wanner dementiert ÖFB-Zusage: "Das ist nicht wahr"

Paul Wanner hat in der "Nationenfrage" noch keine Entscheidung getroffen.

Vor dem Champions-League-Spiel der PSV Eindhoven gegen Bayern München (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) dementierte der in den Diensten der Niederländer stehende 20-Jährige Berichte, wonach er sich für Einsätze im ÖFB-Team entschieden habe.

"Das ist nicht wahr. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen", meinte der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz.

Rangnick bemüht sich um den Vorarlberger

"Die Zeit wird es zeigen, bis dahin werde ich weiterhin mein Bestes geben. Ich konzentriere mich nur auf PSV", sagte Wanner.

Der in Dornbirn geborene und bei Bayern München ausgebildete Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen spielte im Nachwuchs für die deutschen Auswahlen. Allerdings bemüht sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seit längerem intensiv um den Mittelfeldspieler. Im November 2022 hatte Wanner mit damals 16 Jahren als Trainingsgast einen Lehrgang des ÖFB-A-Teams mitgemacht.

Die Bayern gaben Wanner im Sommer an Eindhoven ab, die Ablösesumme soll 15 Millionen Euro betragen haben. Deutschlands Rekordmeister soll auch eine Rückkaufoption haben. Für PSV, das in den Niederlanden auf Meisterkurs liegt, hat Wanner zehn Einsätze in der Eredivisie (2 Tore) und fünf in der Champions League absolviert. Seit Dezember kommt Wanner zumeist von Beginn an zum Einsatz.