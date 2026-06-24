Posch: Was noch Probleme macht, was gut funktioniert

So hat sich Stefan Posch seine bisherige Weltmeisterschaft sicher nicht erwartet. Andererseits hätte es auch schlimmer kommen können.

"Besser das Kiefer als das Bein gebrochen", witzelt der Steirer am Rande eines Medientermins.

Zum Scherzen war ihm nach dem Auftaktsieg gegen Jordanien noch so gar nicht zumute.

Schlimme Befürchtungen

Nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler gegen Ende der Partie blieb der Rechtsverteidiger liegen, musste behandelt werden.

Dass etwas Schlimmeres passiert ist, war ihm sofort klar, er habe sogar gemutmaßt, es könnte sich um einen Schädelbruch handeln. Trotzdem spielte der 29-Jährige durch.