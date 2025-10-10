Suche
    news

    Ablöse als Rekordtorschütze - Polster tritt online nach

    Marko Arnautovic ist neuer Rekordtorschütze des ÖFB. Der bisherige Rekordhalter Toni Polster teilt dazu ein fragwürdiges Posting auf Facebook.

    Ablöse als Rekordtorschütze - Polster tritt online nach Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Marko Arnautovic ist neuer Rekordtorschütze des ÖFB-Teams, beim 10:0-Rekordsieg gegen San Marino traf der 36-Jährige gleich vierfach, überholte die bisherige Bestmarke von 44 Toren und hält nun selbst bei 45 Treffern. ÖFB-Rekordttorjäger>>>

    Wem das überhaupt nicht schmeckt? Dem bisherigen Rekordhalter, Toni Polster.

    Polster nach Arnautovic-Rekord: "Auswahl von Pizzabäckern">>>

    Bereits im ORF-Interview nach Spielende gratulierte Polster Arnautovic zwar, konnte sich aber nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass Arnautovic "ja viel mehr Länderspiele" gehabt habe und bezeichnete San Marino als "eine Auswahl von Pizzabäckern".

    Auch, dass er ja eigentlich drei Tore mehr - gemeint sind Treffer aus sogenannten inoffiziellen Länderspielen, die freilich nicht in der Statistik erfasst werden - erzielt habe, brachte Polster an. Diese drei Treffer versuchte er bereits vor Gericht einzuklagen, scheiterte damit aber (mehr dazu>>>).

    Polster tritt auf Facebook nach

    Dass Polster auch am Tag nach dem San-Marino-Spiel noch an der Ablöse als Rekordhalter zu knabbern hat, wird auf seiner Facebook-Seite ersichtlich.

    Dort teilte Polster mehrere Artikel zum Ende des Fernduells um den Torrekord - und auch ein Posting, in dem vor allem kritisiert wurde, dass Arnautovic die Hymne nie mitgesungen habe. Im Wortlaut heißt es im geteilten Posting:

    "Enttäuschend finde ich nur, dass er es in 17 Jahren und 128 Spielen nie geschafft hat, bei der Bundeshymne mitzusingen. An was das wohl liegt?"

    ÖFB-Rekordtorschützen: Arnautovic ist neue Nummer 1

    ÖFB-Rekordtorschützen: Arnautovic ist neue Nummer 1

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    Polster nach Arnautovic-Rekord:

    Polster nach Arnautovic-Rekord: "Auswahl von Pizzabäckern"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    Reaktionen auf Arnautovic-Rekord:

    Reaktionen auf Arnautovic-Rekord: "Der letzte Zauberer!"

    ÖFB-Nationalteam - A Team

    VIDEO: Torrekord futsch - wie geht es Toni?

    Mehr zum Thema

    Polster setzt Hoffnungen im Torstreit auf Pröll

    Polster setzt Hoffnungen im Torstreit auf Pröll

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    22
    Arnautovic: "Dass da kein San Siro steht, war mir klar"

    Arnautovic: "Dass da kein San Siro steht, war mir klar"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    14
    Arnautovic: "Ohne meine Familie wäre ich nicht hier"

    Arnautovic: "Ohne meine Familie wäre ich nicht hier"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    7
    Polster nach Arnautovic-Rekord: "Auswahl von Pizzabäckern"

    Polster nach Arnautovic-Rekord: "Auswahl von Pizzabäckern"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    224
    König Arnautovic: Vom Lausbua zur Legende

    König Arnautovic: Vom Lausbua zur Legende

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    16
    Wurmbrand-Debüt! Zwei Scorer und ein verschwitztes Leiberl

    Wurmbrand-Debüt! Zwei Scorer und ein verschwitztes Leiberl

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    15
    Tomás Händel zum ÖFB? Marko Arnautovic "war Vermittler"

    Tomás Händel zum ÖFB? Marko Arnautovic "war Vermittler"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    21
    10:0 gegen San Marino! Arnautovic bricht Polsters Torrekord

    10:0 gegen San Marino! Arnautovic bricht Polsters Torrekord

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    67

    Kommentare