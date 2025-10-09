Marko Arnautović hat sich am Donnerstagabend einen Platz in Österreichs Sportgeschichte gesichert!
Mit seinem Viererpack beim 10:0-Sieg gegen San Marino überholte der 35-Jährige Toni Polster und ist nun alleiniger Rekordtorschütze des österreichischen Nationalteams.
Rekord-Jubel in der 84. Minute
Die Minuten 83 und 84 wurden zur persönlichen Arnautović-Show: Der Stürmer traf innerhalb kürzester Zeit doppelt, erhöhte sein Konto auf 45 Tore im ÖFB-Dress und übertraf damit Polsters bisherigen Rekord von 44 Treffern.
Arnautović führt die ewige Torschützenliste nun vor Polster (44 Tore) und Hans Krankl (34 Tore) an.
Die ÖFB-Rekordtorschützen>>>
|Platzierung
|Spieler
|Tore
|Marko Arnautovic
|45
|Toni Polster
|44
|Hans Krankl
|34
|Johann Horvath
|29
|Erich Hof
|28
|Marc Janko
|28
|Anton Schall
|27
|Andreas Herzog
|26
|Matthias Sindelar
|26
|Karl Zischek
|24
|Marcel Sabitzer
|23
|Walter Schachner
|23