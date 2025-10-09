Suche
    ÖFB-Rekordtorschützen: Arnautovic ist neue Nummer 1

    Marko Arnautovic schreibt Geschichte: Gegen San Marino übertrifft der Routinier die Bestmarke von Toni Polster und ist Österreichs Rekordtorschütze:

    ÖFB-Rekordtorschützen: Arnautovic ist neue Nummer 1 Foto: © GEPA
    Marko Arnautović hat sich am Donnerstagabend einen Platz in Österreichs Sportgeschichte gesichert!

    Mit seinem Viererpack beim 10:0-Sieg gegen San Marino überholte der 35-Jährige Toni Polster und ist nun alleiniger Rekordtorschütze des österreichischen Nationalteams.

    Rekord-Jubel in der 84. Minute

    Die Minuten 83 und 84 wurden zur persönlichen Arnautović-Show: Der Stürmer traf innerhalb kürzester Zeit doppelt, erhöhte sein Konto auf 45 Tore im ÖFB-Dress und übertraf damit Polsters bisherigen Rekord von 44 Treffern.

    Arnautović führt die ewige Torschützenliste nun vor Polster (44 Tore) und Hans Krankl (34 Tore) an.

    Die ÖFB-Rekordtorschützen>>>

    Platzierung Spieler Tore
    		Marko Arnautovic 45
    		Toni Polster 44
    		Hans Krankl 34
    		Johann Horvath 29
    		Erich Hof 28
    		Marc Janko 28
    		Anton Schall 27
    		Andreas Herzog 26
    		Matthias Sindelar 26
    		Karl Zischek 24
    		Marcel Sabitzer 23
    Walter Schachner 23

