Marko Arnautović hat sich am Donnerstagabend einen Platz in Österreichs Sportgeschichte gesichert!

Mit seinem Viererpack beim 10:0-Sieg gegen San Marino überholte der 35-Jährige Toni Polster und ist nun alleiniger Rekordtorschütze des österreichischen Nationalteams.

Rekord-Jubel in der 84. Minute

Die Minuten 83 und 84 wurden zur persönlichen Arnautović-Show: Der Stürmer traf innerhalb kürzester Zeit doppelt, erhöhte sein Konto auf 45 Tore im ÖFB-Dress und übertraf damit Polsters bisherigen Rekord von 44 Treffern.

Arnautović führt die ewige Torschützenliste nun vor Polster (44 Tore) und Hans Krankl (34 Tore) an.

Platzierung Spieler Tore Marko Arnautovic 45 Toni Polster 44 Hans Krankl 34 Johann Horvath 29 Erich Hof 28 Marc Janko 28 Anton Schall 27 Andreas Herzog 26 Matthias Sindelar 26 Karl Zischek 24 Marcel Sabitzer 23 Walter Schachner 23