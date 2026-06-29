Fan geht viral: Algerier feiert ÖFB-Ausgleich ausgelassen

Der algerische Creator und Streamer Rifka Bjm geht nach seinem Jubel über den späten Ausgleichstreffer des ÖFB-Teams viral.

Schon beim späten 3:2-Führungstreffer von Riyad Mahrez zeigt sich der algerische Fan sichtlich fassungslos.

Der Grund: das drohende Sechzehntelfinal-Duell mit Spanien, dem man mit einem Remis noch hätte entgehen können.

Wenige Sekunden später fällt aber bekanntlich der späte Ausgleich von Sasa Kalajdzic (zum Spielbericht >>>). Das führt bei ihm und seinem Freund zu einem großen Jubel. Das Video hat auf Instagram bereits über 16 Millionen Aufrufe und 700 000 Likes.

DAS VIDEO: