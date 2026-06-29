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Fan geht viral: Algerier feiert ÖFB-Ausgleich ausgelassen
Österreich gegen Algerien war nichts für schwache Nerven. Ein algerischer Creator geht mit seiner Reaktion auf das dramatische Finish viral.
Der algerische Creator und Streamer Rifka Bjm geht nach seinem Jubel über den späten Ausgleichstreffer des ÖFB-Teams viral.
Schon beim späten 3:2-Führungstreffer von Riyad Mahrez zeigt sich der algerische Fan sichtlich fassungslos.
Der Grund: das drohende Sechzehntelfinal-Duell mit Spanien, dem man mit einem Remis noch hätte entgehen können.
Wenige Sekunden später fällt aber bekanntlich der späte Ausgleich von Sasa Kalajdzic (zum Spielbericht >>>). Das führt bei ihm und seinem Freund zu einem großen Jubel. Das Video hat auf Instagram bereits über 16 Millionen Aufrufe und 700 000 Likes.