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Fan geht viral: Algerier feiert ÖFB-Ausgleich ausgelassen

Österreich gegen Algerien war nichts für schwache Nerven. Ein algerischer Creator geht mit seiner Reaktion auf das dramatische Finish viral.

Fan geht viral: Algerier feiert ÖFB-Ausgleich ausgelassen Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Der algerische Creator und Streamer Rifka Bjm geht nach seinem Jubel über den späten Ausgleichstreffer des ÖFB-Teams viral.

Schon beim späten 3:2-Führungstreffer von Riyad Mahrez zeigt sich der algerische Fan sichtlich fassungslos.

Der Grund: das drohende Sechzehntelfinal-Duell mit Spanien, dem man mit einem Remis noch hätte entgehen können.

Wenige Sekunden später fällt aber bekanntlich der späte Ausgleich von Sasa Kalajdzic (zum Spielbericht >>>). Das führt bei ihm und seinem Freund zu einem großen Jubel. Das Video hat auf Instagram bereits über 16 Millionen Aufrufe und 700 000 Likes.

DAS VIDEO:

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#18 - Christian Vieri (Italien)

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