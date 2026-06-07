ÖFB-Chef: "Wünschen uns Multifunktionsarena für Österreich!"

Das Thema Nationalstadion wird Österreich wohl für lange Zeit nicht loslassen.

Gerade jetzt, vor der WM, wo das ÖFB-Nationalteam groß im Fokus steht, wird das Thema wieder öfter aufgegriffen.

Josef Pröll, Aufsichtsratsvorsitzender des ÖFB, geht mit der Sache recht offensiv um. "Wir wünschen uns eine Multifunktionsarena für Österreich", gibt er im Gespräch mit der APA klar zu verstehen.

Sorgt WM für Stadion-Rückenwind?

"Ich glaube schon, dass vom sportlichen Erfolg bei der WM, von dieser Euphorie, ein Rückenwind für dieses Projekt in der Bevölkerung entstehen kann", so der ÖFB-Chef.

"Dazu sieht man auch, in welchen Stadien wir in Amerika spielen. Die suchen ihresgleichen und setzen international Benchmarks bei der Funktionalität. Das zusammen kann in dieser Frage durchaus etwas bewegen", findet Pröll.

Wiens Sportstadtrat Peter Hacker betonte zuletzt im Gespräch mit 90minuten, das bestehende Ernst-Happel-Stadion weiterentwickeln zu wollen.

Hacker: "Wird in Wien kein Bernabeu-Stadion geben!" >>>