Alaba fehlt im zweiten ÖFB-Training

Das Samstag-Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im Harder Stadium in Santa Barbara ist mit Xaver Schlager, aber ohne David Alaba über die Bühne gegangen.

Schlager, der am Freitag abseits des Teams geübt hatte, machte die Einheit bei trübem Wetter und Temperaturen um 20 Grad zur Gänze mit, Patrick Wimmer absolvierte das Aufwärmprogramm mit seinen Kollegen.

Alaba blieb aus Gründen der Belastungssteuerung, wie es vom ÖFB hieß, im Fitnesszelt neben dem Platz.