Der Hype um Yusuf Demir war groß.

2019 debütierte er mit 16 Jahren für Rapid in der ADMIRAL Bundesliga, mit 17 Jahren spielte er 2021 erstmals im ÖFB-Team, und ein paar Monate später wechselte er bereits zum FC Barcelona.

Tatsächlich wäre es aber fast nicht zu diesem Wechsel gekommen. Demir war sich im Sommer 2021 nämlich bereits mit einem englischen Klub einig.

"Die wenigsten wissen, dass ich ein anderes Angebot hatte aus der Premier League. Ich habe eigentlich eher tendiert, dort hinzuwechseln", erklärt der heute 23-jährige Demir im Rapid-Podcast "Vereinhören".

Barcelona-Anruf verhinderte Transfer nach London

Besagter Premier-League-Verein sei aus London gewesen, so Demir.

Doch noch bevor der Wechsel über die Bühne gehen konnte, kaperte der FC Barcelona den Deal. "Tatsächlich zwei Tage bevor ich dort unterschrieben hätte" gab es den Anruf der Katalanen.

Dann war Demirs Entscheidung auch schon klar: "Wenn Barcelona dich anruft, gibt es keine zwei Überlegungen."

Demir zeigt Verständnis

Der Rest ist Geschichte: Der ÖFB-Kicker kam in Barcelona rasch zum Zug, absolvierte neun Spiele in seinem ersten Halbjahr. Allerdings war der Offensivspieler lediglich von Rapid an Barcelona verliehen, und die Kaufpflicht, die bei Demirs zehntem Einsatz greifen sollte, gefiel Barca nicht.

Der damals finanziell sehr klamme FC Barcelona wollte die Kaufpflicht aus Demirs Deal streichen lassen und den damaligen ÖFB-Teamspieler zumindest bis Juni 2022 behalten, aber "das hat Rapid nicht akzeptiert, was auch verständlich ist", so Demir heute.

Demir: "Lag nicht in meiner Hand"

Stattdessen kehrte er im Jänner 2022 nach Hütteldorf zurück, ein halbes Jahr später wechselte er um sechs Millionen Euro zu Galatasaray.

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Wie Demir heute über sein Aus in Barcelona denkt? "Es ist gekommen, wie es gekommen ist. Es lag nicht in meiner Hand."