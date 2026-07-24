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Heute 20:30 Uhr
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ÖFB-Cup heute: SV Seekirchen - SK Sturm Graz

Nach dem erfolgreichen Start in die Champions-League-Quali steht für Sturm nun der Cup-Auftakt an. LIVE-Infos:

ÖFB-Cup heute: SV Seekirchen - SK Sturm Graz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Weiter geht es mit der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups!

Der SK Sturm Graz gastiert am Freitag in der ersten Runde beim SV Seekirchen (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Seekirchen beendete die vergangene Saison der Regionalliga West auf dem starken vierten Rang.

Die Favoritenrolle liegt natürlich dennoch ganz klar bei Sturm. Die Grazer konnten in der Champions-League-Qualifikation mit einem 4:0-Heimsieg gegen den schottischen Vizemeister Heart of Midlothian FC einen traumhaften Pflichtspielauftakt feiern und präsentierten sich damit früh in der Saison stark in Form.

Alle Spiele/Ergebnisse der ersten ÖFB-Cup-Runde >>>

LIVE-Ticker:

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