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Heute 20:30 Uhr
NEWS
ÖFB-Cup heute: SV Seekirchen - SK Sturm Graz
Nach dem erfolgreichen Start in die Champions-League-Quali steht für Sturm nun der Cup-Auftakt an. LIVE-Infos:
Weiter geht es mit der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups!
Der SK Sturm Graz gastiert am Freitag in der ersten Runde beim SV Seekirchen (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Seekirchen beendete die vergangene Saison der Regionalliga West auf dem starken vierten Rang.
Die Favoritenrolle liegt natürlich dennoch ganz klar bei Sturm. Die Grazer konnten in der Champions-League-Qualifikation mit einem 4:0-Heimsieg gegen den schottischen Vizemeister Heart of Midlothian FC einen traumhaften Pflichtspielauftakt feiern und präsentierten sich damit früh in der Saison stark in Form.
Alle Spiele/Ergebnisse der ersten ÖFB-Cup-Runde >>>