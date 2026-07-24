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ÖFB-Cup heute: FC Leobendorf - SCR Altach

Für die Vorarlberger geht es zum Auftakt der neuen Cup-Saison nach Niederösterreich. LIVE-Infos:

ÖFB-Cup heute: FC Leobendorf - SCR Altach Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Pflichtspiel-Saison 2026/27 startet - und zwar mit der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups.

Für Bundesligist SCR Altach steht zum Auftakt eine lange Reise nach Niederösterreich auf dem Programm, Gegner ist der SV Leobendorf (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Leobendorfer beendeten die vergangene Saison der Regionalliga Ost auf dem starken vierten Rang.

Die Altacher hatten in ihrer ersten Spielzeit unter Ognjen Zaric im Abstiegskampf zu kämpfen, beendeten die Saison jedoch auf dem dritten Rang der Qualifikationsgruppe.

Alle Spiele/Ergebnisse der ersten ÖFB-Cup-Runde >>>

LIVE-Ticker:

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