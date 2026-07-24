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ÖFB-Cup heute: SC Wieselburg - WSG Tirol

Start in die neue Saison! Den Anfang macht traditionell die erste Runde des UNIQA ÖFB-Cups. LIVE-Infos:

ÖFB-Cup heute: SC Wieselburg - WSG Tirol Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Pflichtspiel-Saison 2026/27 startet - und zwar mit der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups.

Auch die WSG Tirol ist am Freitag im Einsatz. Die Wattener gastieren zum Cup-Auftakt bei Landesligist SC Wieselburg (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Wieselburg beendete die vergangene Saison der 1. Landesliga Niederösterreichs auf dem neunten Rang. Gegen die WSG ist man klarer Außenseiter.

Die WSG Tirol, die die vergangene Bundesliga-Saison auf Platz 11 abschloss, erlebte in diesem Sommer einen Umbruch, muss künftig auf Führungsspieler wie Valentino Müller, Matthäus Taferner oder Jamie Lawrence verzichten.

Alle Spiele/Ergebnisse der ersten ÖFB-Cup-Runde >>>

LIVE-Ticker:

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