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Heute 18:30 Uhr
NEWS
ÖFB-Cup heute: FC Dornbirn - SV Ried
Start in die neue Saison! Den Anfang macht traditionell die erste Runde des UNIQA ÖFB-Cups. LIVE-Infos:
Die Pflichtspiel-Saison 2026/27 startet - und zwar mit der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups.
So ist unter anderem die SV Ried am Freitag im Einsatz. Die Innviertler gastieren zum Cup-Auftakt bei Regionalligist FC Dornbirn (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Dornbirn beendete die vergangene Saison auf Platz fünf der Regionalliga West. Die SV Ried war hingegen Sieger der Bundesliga-Qualifikationsgruppe, verpasste jedoch einen Europacup-Platz.
Nachdem Maximilian Senft zum Karlsruher SC wechselte, ist die Partie im Ländle zugleich das Pflichtspieldebüt des neuen Ried-Cheftrainers Mario Despotovic.
Alle Spiele/Ergebnisse der ersten ÖFB-Cup-Runde >>>