Die Pflichtspiel-Saison 2026/27 startet - und zwar mit der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups.

So ist unter anderem die SV Ried am Freitag im Einsatz. Die Innviertler gastieren zum Cup-Auftakt bei Regionalligist FC Dornbirn (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Dornbirn beendete die vergangene Saison auf Platz fünf der Regionalliga West. Die SV Ried war hingegen Sieger der Bundesliga-Qualifikationsgruppe, verpasste jedoch einen Europacup-Platz.

Nachdem Maximilian Senft zum Karlsruher SC wechselte, ist die Partie im Ländle zugleich das Pflichtspieldebüt des neuen Ried-Cheftrainers Mario Despotovic.

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