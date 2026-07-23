Sturm vor Auswärts-Marathon: "Wir wollen nicht jammern"

Die SV Ried gastiert in der Arena Birkenwiese bei Drittligist FC Dornbirn (18:30 Uhr), Neo-Coach Mario Despotovic absolviert sein SVR-Debüt. "Gerade im Cup wissen wir, dass andere Gesetze gelten. Unser Ziel ist es, mit der richtigen Einstellung und mit voller Intensität aufzutreten", meinte der Kroate, dem verletzungsbedingt Philipp Pomer, Fabian Rossdorfer, Dominik Kirnbauer und Michael Sollbauer fehlen.
Ried – in der Vorsaison erst im Cup-Halbfinale am späteren Sieger LASK knapp gescheitert – hat alle fünf bisherigen Duelle mit Dornbirn gewonnen und dabei kein Gegentor erhalten.
Altach hat die weiteste Anreise
Die WSG Tirol tritt beim SC Wieselburg (18:30 Uhr) an, alles andere als ein Sieg der Mannschaft von Trainer Philipp Semlic beim niederösterreichischen Landesligisten wäre eine faustdicke Sensation.
Altach bestreitet seinen Saisonauftakt gegen Regionalliga-Ost-Klub SV Leobendorf (19:00 Uhr) und absolviert dabei die weiteste Cup-Anreise. "Wir haben Respekt vor der Aufgabe. Nichtsdestotrotz sind wir da in der Pflicht und wollen und müssen weiterkommen", erklärte SCR-Coach Ognjen Zaric.
Der WAC reist unterdessen ins Ländle zu Drittligist FC Lauterach (19:00 Uhr), im Bruno-Pezzey-Stadion startet Coach Thomas Silberberger in seine erste volle Saison mit den Lavanttalern.
Der Artikel wurde um 14:36 Uhr mit der richtigen Anzahl der Sturm-Auswärtsspiele aktualisiert.