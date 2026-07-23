Sturm vor Auswärts-Marathon: "Wir wollen nicht jammern"

Nur fünf Tage nach dem WM-Finale startet der heimische Spitzenfußball mit der 1. Runde im UNIQA ÖFB Cup in die neue Saison.

Zum Auftakt am Freitag sind mit der WSG Tirol, Cupfinalist SCR Altach, dem WAC, der SV Ried und Sturm Graz fünf Bundesligisten im Einsatz.

Vizemeister Sturm reist zum Drittligisten SV Seekirchen (20:30 Uhr/live auf Puls4 und im LIVE-Ticker >>>) nach Salzburg, für die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch ist es das zweite Pflichtspiel binnen 72 Stunden.

Rotation in der Startelf

Die Grazer haben am Dienstag mit dem 4:0-Heimsieg gegen Heart of Midlothian in der Champions-League-Qualifikation einen erfolgreichen Saisoneinstand gefeiert. Im Cup soll nun der Regionalligist aus Seekirchen kein Stolperstein werden.

Ingolitsch erwartet von seiner Truppe "maximale Seriosität". Man werde "den Gegner sehr ernst nehmen, wir wollen aber so schnell wie möglich für klare Verhältnisse sorgen", sagte der Coach. Der deutliche Erfolg gegen die Schotten habe seinen Spielern "Vertrauen und ein gutes Gefühl gegeben".

Dieses sollte angesichts eines dichten Programms helfen, denn auf Sturm warten nun binnen der nächsten rund zwei Wochen fünf Auswärtspartien in Serie.

"Wir wollen nicht darüber jammern, ganz im Gegenteil. Wir wollen diese Spiele genießen", erklärte Ingolitsch, der angesichts der klaren Favoritenrolle am Wallersee in der Startelf rotiert, "um maximale Frische auf den Platz zu bekommen". So wird unter anderem Jacob Hödl geschont. Unabhängig vom Gegner wolle man aber in jedem Match "Vollgas" spielen, kündigte der Coach an.

Ried-Debüt für Despotovic

Auch die weiteren Oberhaus-Klubs stehen am Freitag vor Auswärtsspielen mit Pflichtsieg-Charakter.