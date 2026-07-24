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ÖFB-Cup heute: FC Lauterach - Wolfsberger AC

Für Thomas Silberberger und den WAC geht es zum Cup-Auftakt ins Ländle. LIVE-Infos:

ÖFB-Cup heute: FC Lauterach - Wolfsberger AC Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Pflichtspiel-Saison 2026/27 startet - und zwar mit der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups.

Der Wolfsberger AC bekommt es zum Auftakt mit dem FC Lauterach zu tun (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die vergangene Saison beendete der Verein aus Vorarlberg auf dem letzten Platz der Regionalliga West.

Der WAC qualifizierte sich zum Abschluss der letzten Bundesliga-Saison noch über die Qualifikationsgruppe für das Europacup-Playoff, scheiterte dort jedoch an der SV Ried.

Alle Spiele/Ergebnisse der ersten ÖFB-Cup-Runde >>>

LIVE-Ticker:

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