Salzburg lässt zwei aussortierte Kicker wieder mittrainieren

Neo-Coach Danny Röhl legte, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, vor dem Trainingslager des FC Red Bull Salzburg im Pongau gleich sieben Spielern einen Wechsel nahe.

Maurits Kjaergaard, Aleksa Terzić, Lucas Gourna-Douath, Mamady Diambou, Hendry Blank, Zeteny Jano und Valentin Sulzbacher durften alle nicht mit. Keiner der sieben hat bisher einen neuen Klub gefunden, sie trainierten zuletzt in der "Trainingsgruppe 2".

Zwei der Kicker werden laut dem Lokalblatt seit Mittwoch wieder in der ersten Mannschaft integriert.

Kjaergaard und Blank zurück

Hendry Blank (21) – zuletzt verliehen an Hannover 96 – kehrt zurück. Mit Tim Drexler und John Mellberg waren zuletzt zwei Spieler auf seiner Position (Innenverteidigung) verletzt.

Ebenso wieder an Bord ist Maurits Kjaergaard (23). Der Däne ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar, galt lange als großes Talent. In den vergangenen Spielzeiten erwies er sich allerdings als sehr verletzungsanfällig.

Am Donnerstag stieg auch Neuzugang Haris Tabakovic ins Training ein, der Stürmer ist für das Cup-Spiel gegen Oberwart am Samstag (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) allerdings noch keine Option.