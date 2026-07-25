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Heute 17:00 Uhr
NEWS
ÖFB-Cup heute: SR Donaufeld - GAK
Start in die neue Saison für den GAK! Den Anfang macht traditionell die erste Runde des UNIQA ÖFB-Cups. LIVE-Infos:
Weiter geht es mit der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups!
Der GAK gastiert am Samstag in der ersten Runde bei SR Donaufeld (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Donaufeld beendete die abgelaufene Saison der Regionalliga Ost auf dem neunten Rang.
Der GAK hielt sich vergangene Spielzeit erfolgreich in der ADMIRAL Bundesliga und hat in diesem Sommer einige spannende Namen neu an Bord geholt, wie Peter Michorl oder Cican Stankovic.
Alle Spiele/Ergebnisse der ersten ÖFB-Cup-Runde >>>