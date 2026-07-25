Weiter geht es mit der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups!

Der GAK gastiert am Samstag in der ersten Runde bei SR Donaufeld (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Donaufeld beendete die abgelaufene Saison der Regionalliga Ost auf dem neunten Rang.

Der GAK hielt sich vergangene Spielzeit erfolgreich in der ADMIRAL Bundesliga und hat in diesem Sommer einige spannende Namen neu an Bord geholt, wie Peter Michorl oder Cican Stankovic.

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