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Warum Feldhofer bei Stankovic keine Bedenken hat

In den letzten zwei Jahren absolvierte der neue GAK-Einser kein Pflichtspiel. Die Grazer planen dennoch fest mit ihm und haben Juri Kirchmayr nochmal verliehen.

Warum Feldhofer bei Stankovic keine Bedenken hat Foto: © GEPA
Jonas Pamperl
Textquelle: © LAOLA1
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Stell dir vor, du ziehst nach zwei Jahren im Bundesliga-Abstiegskampf einen ehemaligen ÖFB-Teamgoalie an Land.

Einen, der in vier Länderspielen nur ein Gegentor bekam. Einen, der je zehn Spiele in der "Königsklasse" und der Europa League absolviert hat. Einen, der sechs Mal Meister wurde. Und trotzdem ist dieser eine nicht der Königstransfer, sondern einer, hinter dem ein Fragezeichen steht.

Denn Cican Stankovic absolvierte seit über zwei Jahren kein Pflichtspiel mehr.

Zuerst abgesägt, dann vereinslos

2021 wechselte der ehemalige ÖFB-Goalie von Red Bull Salzburg zu AEK Athen. Dort lief es in der ersten Hinrunde noch gut, war Stankovic die klare Nummer eins. Doch vor dem Frühjahr verletzte er sich am Meniskus - gesetzt war er in den nächsten Jahren nicht mehr.

Erfolge gab es dennoch: 2022/23 gewann er mit AEK das nationale Double. Die Hauptstädter qualifzierten sich für die Europa League, Stankovic war in dieser Saison wieder Einser-Goalie der Athener - bis zum 15. Mai 2024, als er seine letzte Partie für den Klub spielte.

Cheftrainer Matias Almeyda, seit 2022 beim Verein, setzte fortan überhaupt nicht mehr auf Stankovic.

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Foto: ©IMAGO / One Inch Productions

Mit dem Torhüter habe er darüber laut einem Interview des Österreichers aber gar nicht gesprochen. Es folgte eine verlorene Saison, in der Stankovic gar nicht im Kader stand und auch nicht im Trainingslager dabei war.

In der abgelaufenen Spielzeit war er vereinslos, hielt sich offenbar aber mit einem Individualtrainer fit. "Er ist in einem absolut fitten Zustand. Was ihm aktuell noch fehlt, ist die Matchpraxis", meinte GAK-Sportdirektor Tino Wawra bei der Vorstellung des Keepers.

GAK setzt "klar" auf Stankovic

Ist der 33-Jährige also gesetzt bei den Grazern? "Ja, ganz klar. Cican holen wir nicht für die Bank", antwortete Chefcoach Ferdinand Feldhofer am Media Day der ADMIRAL Bundesliga.

Obwohl Stankovic zwei Jahre ohne Spielpraxis auskommen musste, sieht der GAK-Trainer bei der Verpflichtung mittelfristig kein Risiko. "Wir haben ja noch den Jakob Meierhofer (als Nummer zwei, Anm.)." Wobei man schauen müsse, wie schnell Stankovic "wirklich ready" sei.

Ein sehr guter Eindruck

Zudem dürfte sich der Neuzugang von Beginn an gut präsentiert haben: "Cican macht Stand jetzt einen extrem seriösen und professionellen Eindruck."

"Deshalb haben wir jetzt keine Bedenken", betont der 46-Jährige. Dass immer etwas passieren könnte, ist Feldhofer aber auch bewusst: "Da müsste man noch reagieren. Aber das Transferfenster geht ja noch sehr lange."

Weshalb Juri Kirchmayr noch kein Herausforderer ist

Einige GAK-Fans hätten sich gewünscht, dass der talentierte Juri Kirchmayr gerade nach bzw. wegen der Verpflichtung von Stankovic im Verein bleibt.

Bei seiner Leihe zum FAC durfte sich der 20-Jährige erstmals auf Profi-Niveau beweisen. Und dabei überzeugte er. In 28 Spielen kassierte Kirchmayr nur 18 Gegentore, spielte 15 Mal zu Null und wurde deshalb ins LigaZwa Team der Saison von LAOLA1 gewählt.

Ein offener Konkurrenzkampf um das Einser-Leiberl war beim GAK aber offenbar kein Thema. Feldhofer erklärt: "Wichtig war uns, dass wir Juri nicht nur auf der Bank sitzen haben."

"Er soll sich entwickeln", betont der Coach. Darum wurde Kirchmayr erneut in die ADMIRAL 2. Liga, diesmal an Aufsteiger Wacker Innsbruck, ausgeliehen.

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