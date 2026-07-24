WAC meistert Cup-Auftakt souverän

Gelungener Saisonauftakt für den WAC.

Der Favorit setzt sich in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups auswärts gegen den FC Lauterach aus der Regionalliga West mit 5:1 durch.

Lauterach mit der ersten Chance

Vorerst tut sich der Bundesligist jedoch schwer. Die Defensive des Heimteams steht kompakt und lässt dem WAC, der deutlich mehr Ballbesitz hat, wenig Lücken.

In der 18. Minute ist es dann der Underdog, der die erste gute Chance hat. Matkovic taucht gefährlich vor Gütlbauer auf, dieser bewahrt sein Team jedoch vor dem frühen Rückstand. Selbige Situation wiederholt sich wenig später (21.).

Der WAC wird daraufhin gefährlicher und belohnt sich in der 27. Minute erstmals. Wohlmuth findet mit einer Flanke Vrioni, der per Kopf auf 1:0 stellt.

Schabauer erzielt Doppelpack

Nur vier Minuten später setzt sich Schabauer durch. Er trifft ebenfalls per Kopf aus kurzer Distanz zum 2:0 und legt kurz vor der Pause (38.) das 3:0 nach. Basic kann gegen Vrioni zur Mitte klären, dort wartet jedoch der Doppeltorschütze, der nur noch einschieben muss.

Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff hat der WAC bereits die nächste Chance durch den eingewechselten Karamoko. Nach einer sehenswerten Ballannahme verfehlt er das Tor nur knapp.

Grabic erzielt Ehrentreffer

Lauterach wird daraufhin wieder gefährlicher. Dietrich scheitert an Gütlbauer, doch Grabic setzt sich wenige Sekunden später durch und trifft zum 1:3 (56.).

Der WAC lässt das nicht auf sich sitzen. Avdijaj verfehlt das Tor mehrmals aus guter Position.

Nach einigen vergebenen Chancen stellt letztendlich Karamoko auf 4:1 (75.). Vrioni legt fünf Minuten später das 5:1 nach.

Damit zieht der WAC souverän in die nächste Runde ein.

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