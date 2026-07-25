Weiter geht es mit der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups!

Der LASK gastiert am Samstag in der ersten Runde beim SC Kalsdorf (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Für die Kalsdorfer endete die vergangene Saison der Regionalliga Mitte auf dem guten fünften Rang.

Der LASK startet hingegen seine Mission Titelverteidigung. Nicht nur sind die Linzer der amtierende Cup-Sieger, sondern auch der amtierende österreichische Meister.

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