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ÖFB-Cup heute: SC Kalsdorf - LASK

Start in die neue Saison für den LASK! Den Anfang macht traditionell die erste Runde des UNIQA ÖFB-Cups. LIVE-Infos:

ÖFB-Cup heute: SC Kalsdorf - LASK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Weiter geht es mit der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups!

Der LASK gastiert am Samstag in der ersten Runde beim SC Kalsdorf (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Für die Kalsdorfer endete die vergangene Saison der Regionalliga Mitte auf dem guten fünften Rang.

Der LASK startet hingegen seine Mission Titelverteidigung. Nicht nur sind die Linzer der amtierende Cup-Sieger, sondern auch der amtierende österreichische Meister.

Alle Spiele/Ergebnisse der ersten ÖFB-Cup-Runde >>>

LIVE-Ticker:

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