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Heute 18:00 Uhr
NEWS
ÖFB-Cup heute: SC Kalsdorf - LASK
Start in die neue Saison für den LASK! Den Anfang macht traditionell die erste Runde des UNIQA ÖFB-Cups. LIVE-Infos:
Weiter geht es mit der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups!
Der LASK gastiert am Samstag in der ersten Runde beim SC Kalsdorf (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Für die Kalsdorfer endete die vergangene Saison der Regionalliga Mitte auf dem guten fünften Rang.
Der LASK startet hingegen seine Mission Titelverteidigung. Nicht nur sind die Linzer der amtierende Cup-Sieger, sondern auch der amtierende österreichische Meister.
Alle Spiele/Ergebnisse der ersten ÖFB-Cup-Runde >>>