Austria Salzburg liefert Torspektakel in Grünau

Gelungener Pflichtspielauftakt für die Violetten!

In der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups gewinnt SV Austria Salzburg mit 5:1 beim Regionalligisten SV Wals-Grünau.

Die Austria braucht etwas, um wirklich gefährlich zu werden. Doch nach einer guten Viertelstunde liegt der Ball erstmals im Tor. Der vermeintliche Treffer von Tamar Crnkic zählt aber nicht.

Doppelschlag vor der Pause

Im Nachgang scheitert Christian Gebauer gerade noch so, außerdem haben die Salzburger noch einen Stangenschuss. Nach einem langen Outeinwurf ist es aber soweit: Christian Gebauer kommt vor dem Keeper zum Ball und trifft zur Führung.

Nur drei Minuten später köpft Moritz Eder nach einer verlängerte Flanke zur 2:0-Führung ein.

Anschluss aus dem Nichts

Der Underdog aus Wals-Grünau schlägt kurz vor der Pause überraschend zurück. Lucas Wildmann netzt nach einer Ecke aus dem Rückraum (53.).

Gebauer stellt den Zwei-Tore-Vorsprung acht Minuten später aber wieder her: Nach einem Doppelpass mit Crnkic trifft der Salzburg-Kicker aus spitzem Winkel zum 3:1.

Nico Lukasser-Weitlaner macht in der Schlussphase den Deckel drauf (87.), Gebauer avanciert in der Nachspielzeit noch zum Hattricker.