Aisowieren-Doppelpack! Ried biegt Dornbirn im ÖFB-Cup

Die SV Ried steht in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups. Die "Wikinger" besiegen in der 1. Runde den FC Dornbirn auswärts mit 5:1.

Zu Beginn tut sich die neu zusammengewürfelte Truppe (sechs Neuzugänge in der Startelf) von Neo-Trainer Mario Despotovic gegen tief stehende Dornbirner schwer.

Der Regionalligist verteidigt gut, die erste Chance hat Chukwudi. Sein Kopfball streichelt die Latte, danach wird auf Offensivfoul entschieden (21.).

Dann schlägt die (Viertel-)Stunde von Evan Eghosa Aisowieren: Zunächst bringt Malicsek einen Ball von der Strafraumkante in die Mitte, wo Aisowieren eine Kopfballvorlage eiskalt zur Rieder Führung versenkt (30.).

Und der Österreicher legt nach. Über Bajic und Rhodes kommt der Ball zu Aisowieren, der seinen Doppelpack schnürt (45.).

Dornbirn macht es kurz spannend

Zu Beginn der zweiten Hälfte wird der FC Dornbirn stärker. Zunächst wartet Berlinger noch zu lange (50.), doch nur fünf Minuten später sorgt Kapitän Herbaly mit einem staubtrockenen Abschluss eines Konters für den Anschlusstreffer (55.).

Doch die Spannung hält nicht lange, kurz nach dem Anschlusstreffer stellt Ried den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Schwab mit der Hereingabe auf Bajic, der weiter auf Chukwudi. Der Neuzugang trifft zum 3:1 (59.).

Nur wenig später darf auch der zweite Neuzugang jubeln. Chukwudi legt nach einer Hereingabe ab auf Malicsek, der das Leder zum 4:1 in die Maschen haut (72.).

Den Schlusspunkt setzt Tobias Lund-Jensen in der Nachspielzeit zum 5:1 (90+3.).

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