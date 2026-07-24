WSG feiert Kantersieg im Cup gegen Wieselburg

Die WSG Tirol startet mit einem Sieg in die neue Saison.

Die Wattener gewinnen in der ersten Runde des UNIQA ÖFB Cups mit 6:0 beim SC Wieselburg.

Ola-Adebomi eröffnet

Dabei starten die Tiroler gut, verlieren dann aber zunehmend die Kontrolle. Doch mitten in die Wieselburger Drangphase gelingt der erste Wattener Treffer.

Nach einem schönen Pass von Satin auf Olakigbe flankt der Engländer auf Ola-Adebomi, der bleibt vor dem Tor eiskalt und trifft zur Führung (23.).

Danach kommt von den Niederösterreichern nicht mehr viel, und so macht Baden Frederiksen kurz vor der Pause noch das 2:0 nach einer perfekten Flanke von Neuzugang Balic (44.).

Baden Frederiksen mit dem Hattrick

Zu Beginn der zweiten Hälfte schlägt der Däne dann erneut zu. Mit einem schönen Distanzschuss ins rechte untere Eck stellt Baden Frederiksen auf 3:0 (52.).

Kurz darauf wird es deutlich. Nach einem Eckball steigt der eingewechselte Bambara am höchsten und trifft zum 4:0 (61.).

Die WSG hat aber weiter nicht genug. In der 71. Minute kommt der Ball über den starken Olakigbe erneut zu Baden Frederiksen, der macht den Hattrick perfekt.

In der Schlussphase darf auch noch Lukas Hinterseer zum 6:0-Endstand jubeln (78.).

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