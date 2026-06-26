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SVG Reichenau möchte Heimrecht in ÖFB-Cup-Schlager abgeben

Das Innsbrucker Derby soll trotz Heimrecht der SVG Reichenau am Tivoli stattfinden.

SVG Reichenau möchte Heimrecht in ÖFB-Cup-Schlager abgeben Foto: © IMAGO / Michael Kristen
Textquelle: © LAOLA1
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Eines der Schlagerspiele der ersten Runde des ÖFB-Cups ist sicherlich das Innsbrucker Derby zwischen der SVG Reichenau und dem FC Wacker Innsbruck.

Wie bei allen anderen Paarungen haben die Mannschaften aus den Amateurligen, also Regional- und Landesligen, das Heimrecht gegen Mannschaften aus der Bundesliga und 2. Liga. So auch die SVG Reichenau.

Der Reichenauer Fußballplatz fasst maximal bis zu 1000 Zuschauer. Für dieses Schlagerspiel werden allerdings 4000 bis 5000 Zusehende erwartet, das wäre im Tivoli Stadion hingegen kein Problem.

Die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, dass die SVG deswegen zur Entscheidung gekommen ist, beim ÖFB einen Antrag auf Wechsel des Heimrechts einzureichen.

"Muss über den Tellerrand blicken"

Reichenau Obmann Gernot Amoser gibt bekannt: "Alle, die mich kennen, wissen, dass ich solche Spiele gerne zuhause austrage. Aber man muss schon auch über den Tellerrand eines Vereins blicken: Für den Tiroler Fußball ist es ein tolles Event und möglichst viele Fußball-Fans sollen diesen Sommer-Hit miterleben dürfen."

Das letzte Innsbrucker Derby zwischen den beiden Vereinen fand am 20. März in der Regionalliga West statt. Dabei konnte sich Wacker mit 4:0 durchsetzen.

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