Dritter Kreuzbandriss! Austria-Salzburg-Angreifer im Pech

Um sich seinen Traum vom Profifußball zu erfüllen, wechselte Yannic Fötschl 2024 vom damaligen Regionalligisten Austria Salzburg zum FAC.

Nach 13 Spielen in der ADMIRAL 2. Liga riss sich der Salzburger aber das Kreuzband, fiel für den Rest der Saison aus.

Im Sommer 2025 wagte Fötschl einen erneuten Anlauf beim aufgestiegenen Ex-Klub aus der Mozartstadt, riss sich dieses Mal aber bereits in der Vorbereitung das Kreuzband.

Karriereende könnte folgen

2026/27 hätte sein Jahr werden soll. Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, hat sich der 23-Jährige am Dienstag zum dritten Mal in drei Jahren das Kreuzband gerissen. Weiters machen ein Meniskus- und Innenbandriss Probleme.

Fötschl will sich jetzt mehrere medizinische Meinungen einholen. "Ob ich meine Karriere überhaupt fortsetze, weiß ich jetzt noch nicht. Für eine neuerliche Operation habe ich aktuell keine Kraft", macht der Offensiv-Mann klar.

Die Austria wollte Fötschl behutsam aufbauen. "Yannic war wie eine Neuverpflichtung und wir hatten große Hoffnungen, dass er uns in der Offensive mit seinem Tempo verstärkt. Es tut weh, dass er sich jetzt wieder verletzt hat", so Sportdirektor Roland Kirchler.