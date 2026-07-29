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Endstand
1:1
1:1 , 0:0
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Sturm Graz: In der dritten CL-Quali-Runde wartet ein großer Name

Der Bundesligist trifft Anfang August auf ein Team aus der Türkei.

Sturm Graz: In der dritten CL-Quali-Runde wartet ein großer Name Foto: © IMAGO / Newspix
Textquelle: © LAOLA1
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Sturm Graz kennt seinen Gegner für die dritte Champions-League-Qualifikations-Runde.

Fenerbahçe SK und Górnik Zabrze trennen sich im Rückspiel der zweiten Runde in Zabrze 1:1.

Talisca bringt seine Mannschaft bereits nach zwölf Minuten in Führung, ehe Sacek kurz vor der Pause den Ausgleich für das Heimteam erzielt (45.+10).

Nachdem das Hinspiel 1:0 für Fenerbahçe endete, stehen die Türken in der nächsten Runde und treffen dort auf Sturm Graz.

Gespielt wird am 5. August auswärts. Das Spiel in Graz findet am 11. August statt.

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