Comeback nach 13 Jahren! Schiri-Routinier pfeift Cup-Duell

Für Schiedsrichter Manfred Krassnitzer war eigentlich schon vor 13 Jahren Schluss.

Gemäß den ÖFB-Statuen beendete der Kärntner im Alter von 45 Jahren seine Karriere auf höchster Ebene.

Am morgigen Freitag wird Krassnitzer allerdings nochmal im UNIQA ÖFB Cup im Einsatz sein und das Kärnten-Duell zwischen den beiden Regionalligisten ATUS Velden und SK Austria Klagenfurt leiten (19:00 Uhr).

"Freue mich wie ein kleines Kind"

"Ich weiß auch gar nicht so recht, wieso. Aber Österreichs Schiri-Boss Viktor Kassai hat wohl sein Okay dafür gegeben, dass der ÖFB mich entsendet. Ich freue mich wie ein kleines Kind – das ist eine große Ehre", sagt Krassnitzer der "Kronen Zeitung".

Der 58-Jährige hat in der Bundesliga 131 Spiele geleitet. Im Cup waren es 34 Partien, die letzte Begegnung in dem Bewerb war 2013 das Viertelfinale zwischen der SV Ried und dem LASK (2:1 nach Verlängerung).

Heutzutage ist Krassnitzer weiterhin bis zur Regionalliga im Einsatz. Sein Erfolgsrezept: "Ich passe mein Training an, mache viel mit dem Auge – das habe ich ja noch. Und: Ich habe zwar ein Standing, lasse es mir aber nie anmerken, dass ich mal höher gepfiffen habe – das schätzen die Spieler an mir!"