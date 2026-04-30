Droht der Formel 1 die nächste Absage?

Sehen wir am Sonntag wirklich das vierte Saisonrennen der Formel 1?

Nach der ungewollt langen Pause - aufgrund der Umstände im Nahen Osten wurden die Grand Prix in Bahrain sowie Saudi-Arabien abgesagt - sollte die Rennserie an diesem Wochenende in Miami eigentlich endlich auf die Rennstrecke zurückkehren.

Ganz so sicher ist das aber wohl nicht, fällt die Wettervorhersage doch alles andere als optimal aus. Am Rennsonntag werden nämlich nicht nur starke Winde, sondern auch schwere Gewitter erwartet.

Ob die Prognose wirklich eintritt, bleibt abzuwarten. Ein Notfall-Plan dürfte aber parat liegen.