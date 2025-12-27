NEWS

Mane-Treffer reicht nicht! Senegal mit Remis gegen Kongo

Senegal muss den Einzug ins Achtelfinale des Afrika-Cups verschieben.

Der Senegal und die DR Kongo trennen sich am zweiten Spieltag im Afrika-Cup mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

Bakambu nutzt in der zweiten Halbzeit eine Unachtsamkeit in der senegalesischen Hintermannschaft und trifft zur 1:0-Führung für die DR Kongo (61.).

Doch die Antwort der Senegaler lässt nicht lange auf sich warten. Sadio Mane erzielt nach einer Druckphase den wichtigen Ausgleichstreffer (69.). Bei diesem Resultat bleibt es am Ende auch.

Durch dieses Ergebnis behalten beide Teams ihre Spitzenplätze und stehen nun punktegleich bei vier Zählern ganz oben, wobei die Senegalesen aufgrund der besseren Tordifferenz weiterhin Rang eins belegen.

