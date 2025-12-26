-
Mohamed Salah
Ägypten dank Salah beim Afrika Cup vorzeitig weiter
Trotz langer Unterzahl gelingt ein Sieg gegen Südafrika, der das Weiterkommen mit sich bringt.
Angeführt von Superstar Mohamed Salah haben Ägyptens Fußballer vorzeitig das Achtelfinale des Afrika Cups in Marokko erreicht.
Der 33-jährige Liverpool-Stürmer erzielt in Agadir gegen Südafrika per Foulelfmeter in der 45. Minute das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg.
Die Ägypter agieren die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl, stehen aber bereits nach zwei Spielen als Gruppensieger fest.
Elfmeter die prägenden Szenen
In einer turbulenten Schlussphase der ersten Hälfte entscheidet Schiedsrichter Pacifique Ndabihawenimana aus Burundi nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter für Ägypten. Lyle Foster traf Salah im Strafraum mit der Hand im Gesicht. Salah lässt sich die Chance vom Punkt nicht entgehen.
Kurz darauf sieht der ägyptische Rechtsverteidiger Mohamed Hany die Gelb-Rote Karte.
Südafrika übt nach der Pause in Überzahl immer wieder Druck aus.
Kurz vor Schluss wird minutenlang über einen möglichen Hands-Elfmeter für den WM-Gastgeber von 2010 diskutiert. Ndabihawenimana schaut sich die strittige Szene noch einmal an und entscheidet sich dann dagegen. Ägypten bringt den knappen Vorsprung über die Zeit.
Die Gruppenkonkurrenten Angola und Simbabwe hatten sich davor im ersten Spiel des Tages mit 1:1 getrennt.