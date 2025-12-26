Ägypten Ägypten EGY
Südafrika Südafrika RSA
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
  • Mohamed Salah
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Ägypten dank Salah beim Afrika Cup vorzeitig weiter

Trotz langer Unterzahl gelingt ein Sieg gegen Südafrika, der das Weiterkommen mit sich bringt.

Ägypten dank Salah beim Afrika Cup vorzeitig weiter Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Angeführt von Superstar Mohamed Salah haben Ägyptens Fußballer vorzeitig das Achtelfinale des Afrika Cups in Marokko erreicht.

Der 33-jährige Liverpool-Stürmer erzielt in Agadir gegen Südafrika per Foulelfmeter in der 45. Minute das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg.

Die Ägypter agieren die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl, stehen aber bereits nach zwei Spielen als Gruppensieger fest.

Elfmeter die prägenden Szenen

In einer turbulenten Schlussphase der ersten Hälfte entscheidet Schiedsrichter Pacifique Ndabihawenimana aus Burundi nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter für Ägypten. Lyle Foster traf Salah im Strafraum mit der Hand im Gesicht. Salah lässt sich die Chance vom Punkt nicht entgehen.

Kurz darauf sieht der ägyptische Rechtsverteidiger Mohamed Hany die Gelb-Rote Karte.

Südafrika übt nach der Pause in Überzahl immer wieder Druck aus.

Kurz vor Schluss wird minutenlang über einen möglichen Hands-Elfmeter für den WM-Gastgeber von 2010 diskutiert. Ndabihawenimana schaut sich die strittige Szene noch einmal an und entscheidet sich dann dagegen. Ägypten bringt den knappen Vorsprung über die Zeit.

Die Gruppenkonkurrenten Angola und Simbabwe hatten sich davor im ersten Spiel des Tages mit 1:1 getrennt.

Mehr zum Thema

Ex-Salzburger im Fokus von Liverpool

Ex-Salzburger im Fokus von Liverpool

Premier League
27
Erneute Festnahmen im türkischen Wettskandal

Erneute Festnahmen im türkischen Wettskandal

International
Die Sportwelt nahm 2025 von großen Persönlichkeiten Abschied

Die Sportwelt nahm 2025 von großen Persönlichkeiten Abschied

Mehr Sport
WM 2026: Iran will Pride-Spiel unbedingt verhindern

WM 2026: Iran will Pride-Spiel unbedingt verhindern

FIFA WM
105
Wichtiger Erfolg! 99ers feiern Overtime-Sieg gegen Linz

Wichtiger Erfolg! 99ers feiern Overtime-Sieg gegen Linz

ICE Hockey League
Knappe Pleite! Capitals-Siegesserie endet in Fehervar

Knappe Pleite! Capitals-Siegesserie endet in Fehervar

ICE Hockey League
ÖSV-Star Julia Scheib: "Vom Mindset her fahre ich um mein Leben"

ÖSV-Star Julia Scheib: "Vom Mindset her fahre ich um mein Leben"

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Afrika Cup Fußball Mohamed Salah Angola Ägypten Südafrika Simbabwe