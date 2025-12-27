Sallinger gewinnt Österreicher-Duell im Edinburgh-Derby

Hibernian FC entscheidet ein torreiches und emotionales Edinburgh-Derby gegen Tabellenführer Heart of Midlothian FC im heimischen Easter Road knapp mit 3:2 für sich.

Besonderes Augenmerk liegt in dieser Begegnung auf den rot-weiß-roten Legionären: Bei Hibernian avanciert Raphael Sallinger mit einer herausragenden Darbietung zum großen Rückhalt seines Teams, während auf der Gegenseite Michael Steinwender in der Startformation der Hearts verteidigt.

Die Partie beginnt für die Heimfans optimal, als McGrath das Leder bereits kurz nach Anpfiff in die Maschen befördert (3.). Die Truppe von Trainer Derek McInnes sucht die schnelle Antwort, findet ihren Meister jedoch in Sallinger, der einen ersten gefährlichen Schuss (11.) souverän pariert.

Nach einer verletzungsbedingten Unterbrechung schlägt Hibernian zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt erneut zu: Campbell nickt kurz vor dem Pausenpfiff zum 2:0 ein (45.).

Sallinger hält den Sieg fest

Der zweite Durchgang beginnt ebenso rasant wie der erste, als Bowie unmittelbar nach Wiederanpfiff die Führung auf 3:0 schraubt (48.).

Heart of Midlothian erhöht nun massiv den Druck, scheitert jedoch mehrfach am glänzend aufgelegten österreichischen Schlussmann, der sein Team mit wichtigen Paraden (48., 68.) im Spiel hält.

Die Schlussoffensive der Gäste trägt schließlich Früchte, als Shankland per Kopf verkürzt (75.).

In den letzten Minuten wird es dramatisch: Devlin erzielt kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Anschlusstreffer zum 3:2 (89.). In der sechsminütigen Nachspielzeit werfen die Hearts alles nach vorne, doch Sallinger sichert mit zwei weiteren entscheidenden Taten (90.+5, 90.+6) den Derbysieg für Hibernian.

Hearts bleibt Tabellenführer

Am Ende steht ein knapper Heimerfolg, der aufgrund der effektiven Chancenverwertung und der starken Torhüterleistung nicht unverdient ist.

Heart of Midlothian bleibt zwar Spitzenreiter, verpasst es aber, den Vorsprung auf die Verfolger Celtic Glasgow und Glasgow Rangers weiter auszubauen.