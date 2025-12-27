Wirtz-Premierentor bringt Liverpool knappen Sieg gegen Wolves

Livepool gewinnt am 18. Spieltag in der Premier League knapp mit 2:1 gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers.

Es war das erste Duell der beiden Vereine seit dem Tod von Diogo Jota im Juli. Der bei einem Autounfall ums Leben gekommene Portugiese hatte in seiner Karriere für beide Klubs gespielt.

Vor dem Anpfiff in Anfield laufen Jotas Söhne Dinis und Duarte an der Seite von LFC-Kapitän Virgil van Dijk auf das Spielfeld. Zuvor war in der Nähe des Stadions ein Wandgemälde zu Ehren des portugiesischen Stürmers enthüllt worden.

Vor heimischem Publikum übernimmt Liverpool sofort das Kommando und verzeichnet im ersten Durchgang 72 Prozent Ballbesitz.

Geduldsprobe und Erlösung vor der Pause

Trotz der optischen Überlegenheit tun sich die Hausherren zunächst schwer, zwingende Chancen zu kreieren. Ein erstes Ausrufezeichen setzt Hugo Ekitike, dessen Abschluss jedoch nur am Aluminium landet (11.).

Nach einer Unterbrechung wegen einer Behandlung von Wolverhamptons Toluwalase Emmanuel Arokodare erhöht Slots Truppe den Druck.

Kurz vor dem Pausentee belohnen sich die Gastgeber für ihren Aufwand: Nach Vorarbeit von Jeremie Frimpong trifft Ryan Gravenberch zur erlösenden Führung (41.).

Die Gäste sind noch unsortiert, als Ekitike nur Sekunden später Florian Wirtz bedient, der eiskalt mit zu seinem Premierentreffer im Trikot der "Reds" einschiebt (42.).

Bueno bringt die Spannung zurück

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Hausherren. Santiago Bueno nutzt eine Unachtsamkeit in der Liverpooler Hintermannschaft und verkürzt überraschend auf 2:1 (51.).

Beflügelt durch den Anschlusstreffer drängen die Gäste plötzlich auf den Ausgleich, wobei Alisson in höchster Not gegen einen Kopfball von Arokodare retten muss (52.).

Das Spiel wird nun offener. Arne Slot reagiert nach einer Stunde und bringt Conor Bradley für Federico Chiesa, während Rob Edwards mit einem Dreifachwechsel frische Kräfte nachlegt.

Liverpool versucht, die Entscheidung zu erzwingen, doch Jose Sa im Tor der Wanderers pariert stark gegen Curtis Jones (65.) und auch Alexis Mac Allister findet seinen Meister im Schlussmann oder verzieht knapp (71., 74.).

Zittersieg über die Zeit gebracht

Trotz einer hektischen Endphase bleibt es beim knappen Heimsieg.

Liverpool untermauert damit seine Position in den Champions-League-Rängen, während für Wolverhampton die Situation im Abstiegskampf immer prekärer wird.

Arsenal zurück an der Tabellenspitze

Unterdessen feiert auch der FC Arsenal einen knappen Sieg. Die Londoner setzen zuhause mit 2:1 gegen Brighton & Hove Albion durch.

Den ersten Treffer erzielt Martin Ödegaard (14.). Nach der Pause erhöhen die "Gunners" durch ein Eigentor von Georginio Rutter (52.). Brighton gelingt durch Diego Gomez zwar noch der Anschlusstrefer (64.), dennoch setzt sich Arsenal am Ende knapp durch.

Durch den Sieg zieht das Team von Mikel Arteta wieder an Manchester City vorbei an die Tabellenspitze.