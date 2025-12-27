ICE Hockey League heute: Kärntner Derby zwischen KAC und VSV

Zum Abschluss der 32. Runde der win2day ICE Hockey League wartet ein regelrechtes Kracher-Duell!

Im Kärntner Derby (ab 14:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>) duellieren sich mit dem KAC und dem VSV zwei Teams, deren Ausgangslagen höchst unterschiedlich sind.

Die "Rotjacken" lachen nach zuletzt drei Siegen in Folge von der Tabellenspitze und haben auf die zweitplatzierten Graz99ers bereits einen kleinen Polster von fünf Punkten, halten jedoch bei einem Spiel mehr.

Ganz anders der VSV: Die "Adler" gingen in den letzten fünf Partien vier Mal als Verlierer vom Eis und rangieren auf Platz acht der Tabelle.

Auf die Top-Sechs fehlen den Draustädtern inzwischen satte zehn Punkte, ein Sieg gegen den Erzrivalen könnte dem VSV demnach einen Impuls in die richtige Richtung geben.

In den bisherigen Saisonduellen setzte sich jeweils das Heimteam durch. Mitte November gab es einen 5:3-Sieg des VSV, zwei Wochen später jubelte der KAC über einen 4:1-Sieg.