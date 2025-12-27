FC Torino FC Torino TOR Cagliari Calcio Cagliari Calcio CAG
Endstand
1:2
1:1 , 0:1
  • Nikola Vlasic
  • Matteo Prati
  • Semih Kilicsoy
NEWS

Niederlage für Torino mit Lazaro

Torino muss eine Niederlage einstecken. Unterdessen feiert Como ohne Stefan Posch einen klaren Erfolg.

Niederlage für Torino mit Lazaro Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Valentino Lazaro und sein Team FC Torino müssen sich in der 17. Runde der Serie A mit 1:2 zuhause gegen Cagliari Calcio geschlagen geben.

Dabei legt Torino den besseren Start hin. Nikola Vlasic sorgt in der 27. Minute für die Führung. Cagliari gelingt allerdings noch kurz vor der Halbzeitpause der Ausgleich durch Matteo Prati (45.).

In der 66. Minute sorgt Semih Kilicsoy dann für die Entscheidung für das Team aus Sardinien. ÖFB-Legionär Lazaro spielte am linken Flügel bis zur 68. Minute.

Como gewinnt ohne Posch

Einen Sieg gibt es hingegen für Como 1908 zu bejubeln. Die von Cesc Fabregas trainierte Mannschaft gewinnt auswärts bei US Lecce mit 3:0.

Für die Treffer sorgten Nico Paz (20.), Jacobo Ramon (66.) und Tassos Douvikas (75.). ÖFB-Legionär Stefan Posch verbrachte die volle Spielzeit auf der Bank.

In der Tabelle zieht das Team vom Comer See vorerst an FC Bologna vorbei auf Platz sechs.

