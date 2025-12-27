Littler, Luke Littler, Luke LIT
NEWS

Darts WM heute: Luke Littler - Mensur Suljovic

Hammerlos für Mensur Suljovic bei der Darts-Weltmeisterschaft in London! Der Wiener bekommt es im Ally Pally in Runde drei mit dem Weltmeister Luke Littler zu tun. LIVE-Infos:

Schwierige Aufgabe für Mensur Suljovic bei der Darts-Weltmeisterschaft!

"The Gentle" (57. in der Order of Merit) trifft in Runde drei auf dem amtierenden Weltmeister und Nummer eins Luke Littler (ab 13:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Nach seinem starken, aber Großteils in die Kritik geratenen Auftritt gegen den "Rockstar" Joe Cullen, will sich der Wiener kurz nach den Weihnachtsfeiertagen im Ally Pally erneut gut verkaufen und eine weitere Sensation landen.

Gegen "The Nuke", der in Runde zwei mit David Davies kurzen Prozess machte, ist Suljovic jedoch der klare Außenseiter und muss wohl auf ein Darts-Wunder hoffen.

Der Sieger des Duells trifft im Achtelfinale auf den Gewinner der Paarung Damon Heta (AUS) und Rob Cross (ENG).

