Sieg über Bayern: Benfica holt Gruppensieg

Benfica hat dem FC Bayern den Gruppensieg entrissen. Der portugiesische Vizemeister setzt sich im abschließenden Spiel der Gruppe C mit 1:0 durch.

Die Portugiesen kommen besser in die Partie, erst scheitert Angel Di Maria an Manuel Neuer (9.), in der 13. Minute klappt es dagegen besser: Fredrik Aursnes bedient Landsmann Andreas Schjelderup, der zentral im Strafraum ins linke Eck trifft.

Die Münchner, die mit einer B-Elf gestartet sind, brauchen lange, bis sie gefährlich vor das Tor Benficas kommen: Serge Gnabry setzt sich links durch, seine Hereingabe landet bei Leroy Sane, der aber über das Tor schießt (44.).

Zur Pause bringt Vincent Kompany Harry Kane, Joshua Kimmich und Michael Olise für Gnabry, Joao Palhina und Tom Bischof und das zeigt Wirkung: Sane und Solo-Spitze Thomas Müller kommen zu einer dicken Doppel-Chance, beide scheitern aber an Benfica-Torhüter Anatolij Trubin. Kurz darauf schießt Aleksandar Pavlović über das Gehäuse (52.).

Trubin hält Benfica-Sieg fest

Nach rund einer Stunde zappelt der Ball im Netz: Kimmich kommt vor dem Strafraum zum Schuss, allerdings läuft Kane beim Schuss durch das Sichtfeld von Tribin.

In der Schlussphase rollen die Bayern weiter nach vorne, Trubin hält jedoch den Sieg fest. Der Ukrainer hält aus rund sechs Metern gegen Pavlovic (75.), in den Schlussminuten ist der Ukrainer auch noch gegen Sane im Eins-gegen-eins zur Stelle (88.).

Der FCB verspielt damit noch den Gruppensieg, über den sich nun SLB freuen darf. Das Parallelspiel zwischen Auckland City und Boca Juniors ist beim Stand von 1:1 unterbrochen worden. Einmal mehr ist eine Wetterfront für eine Unterbrechung verantwortlich.

Ein Eigentor durch Nathan Garrow bringt die Südamerikaner in Führung (26.), kurz vor der Unterbrechung gleicht Christian Gray für die Neuseeländer aus. Nach der Wiederaufnahme der Partie fallen keine weiteren Tore mehr. Nach dem Sieg Benficas hatten aber sowieso beide Teams keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.