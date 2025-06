Klub-WM: Inter Miami verspielt Führung und Gruppensieg

Inter Miami zieht ins Achtelfinale der Klub-WM ein.

Das Team rund um Superstar Lionel Messi erwischt einen Traumstart und geht früh mit 2:0 gegen den brasilianischen Verein Palmeiras in Führung. Allende trifft bereits in der 16. Minute, ehe Suárez in der 65. Minute scheinbar für die Vorentscheidung sorgt.

Doch die Stars aus Florida geben die komfortable Führung innerhalb von nur sieben Minuten aus der Hand: Zunächst verkürzt in der 80. Minute der frühere Leverkusen-Profi Paulinho, bevor Joker Mauricio in der 87. Minute den späten Ausgleich und damit den Gruppensieg für die Brasilianer perfekt macht.

Lionel Messi bekommt es mit Inter Miami nun ausgerechnet mit seinem ehemaligen Verein zu tun: Im Achtelfinale wartet Paris Saint-Germain, der aktuelle Titelträger der Champions League.

Torfestival im Parallelspiel

Im zweiten Spiel der Gruppe A liefern sich der FC Porto und der ägyptische Rekordmeister Al Ahly ein wildes Torfestival, das mit einem 4:4-Unentschieden endet.

Für Al Ahly glänzt Stürmer Wessam Abou Ali mit einem Hattrick (15., 45.+2, 51.), das vierte Tor erzielt Ben Romdhane. Porto hält mit Treffern von Mora (23.), Gomes (50.), Samu Aghehowa (53.) und Altstar Pepe (89.) dagegen.

Trotz der acht Tore reicht es für beide Teams nicht zum Weiterkommen – mit jeweils zwei Punkten ist die Klub-WM für Porto und Al Ahly bereits nach der Gruppenphase beendet.

