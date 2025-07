Sensation! Al-Hilal kegelt ManCity in Krimi aus der Klub-WM

Überraschender Erfolg für Saudi-Klub Al-Hilal bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft in den USA!

Der Wüstenklub setzt sich im Achtelfinale gegen Manchester City mit 4:3 nach Verlängerung durch und steht in der Runde der letzten acht. Dabei verläuft der Start der Partie eigentlich zugunsten der "Skyblues", die bereits nach neun Minuten durch Silva nach Gündogan-Vorlage in Führung gehen und auf 1:0 stellen können.

Zwar wird die Szene kurz darauf von Schiedsrichter Jesus Valenzuela mithilfe des VAR auf Handspiel gecheckt, jedoch bleibt es beim frühen Torerfolg der Elf von Pep Guardiola. Danach bleibt City das drückende Team, hat in der ersten Halbzeit fast 70 Prozent Ballbesitz, ohne jedoch ein weiteres Mal anschreiben zu können.

Al-Hilal schockt City nach Wiederbeginn

So geht es nach 45 Minuten mit einem knappen 1:0 in die Pause. Aus dieser kommt Al-Hilal schließlich explosiv zurück und schockt den englischen Top-Klub mit einem Doppelschlag durch Marcos Leonardo zum 1:1 (46.) und Malcolm nach sauberer Vorlage von Joao Cancelo zur 2:1-Führung (52.).

Doch die Guardiola-Elf findet kurz darauf die perfekte Antwort durch Haaland und stellt in Minute 55 fast postwendend den Ausgleich her. Zwar fallen in weiterer Folge bis zum Abpfiff der regulären Spielzeit keine weiteren Tore mehr, in der anschließenden Verlängerung geht es jedoch in derselben Tonart weiter.

Wieder ist es die Truppe von Simone Inzaghi, die besser startet und in Minute 94 durch Koulibaly auf 3:2 stellen kann. Doch zehn Minuten später wird jenes Erfolgserlebnis der Saudis abermals von den "Cityzens" beantwortet, die in Person von Foden den abermaligen Ausgleich herstellen (104.).

Marcos Leonardo schießt City K.o.

Als dann kurzzeitig alles auf ein Elfmeterschießen hindeutet folgt schließlich die Entscheidung:

Marcos Leonardo netzt in der 112. Minute zum zweiten Mal ein und stellt den überraschenden 4:3-Sieg Al-Hilals her. Manchester City ist somit raus aus der Klub-WM und muss sich bereits vorzeitig verabschieden.

Al-Hilal trifft hingegen im Viertelfinale auf Fluminense, das sich ebenfalls überraschend gegen Inter Mailand durchsetzen konnte (Zum Spielbericht >>>).

