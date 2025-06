Fluminense schmeißt Inter Mailand aus der Klub-WM

Fluminense gewinnt das Achtelfinal-Spiel gegen Inter Mailand 2:0 und steht im Viertelfinale der Klub-WM.

Die Brasilianer erwischen einen Traumstart und gehen bereits in der 3. Minute nach einer abgefälschten Flanke von Arias, die Cano verwertet, mit 1:0 in Führung.

In der 22. Minute meldet sich Inter Mailand erstmals offensiv zu Wort, doch der 44-jährige Routinier Fábio pariert einen Schuss von Dimarco stark.

Inter macht das Spiel, Fluminense hat die Chancen

Nur acht Minuten später hat Fluminense die große Chance auf das 2:0: Erst scheitert Arias mit einem Distanzschuss, anschließend setzt Xavier den Nachschuss knapp neben das Tor.

Nach dem Seitenwechsel übernimmt Inter zunehmend die Spielkontrolle, ohne zunächst echte Torgefahr auszustrahlen.

In der 63. Minute ist es dann auf der Gegenseite erneut Arias, der Sommer mit einem gefährlichen Abschluss zu einer Glanzparade zwingt.

Kurz darauf wird Inter schließlich gefährlich: Nach einer Flanke kommt De Vrij aus kurzer Distanz zum Abschluss, setzt den Ball jedoch knapp am Tor vorbei.

Heiße Schlussphase

Inter will den Ausgleich unbedingt. Ein Freistoß aus rund 25 Meter von Dimarco geht nur hauchdünn am Pfosten vorbei (74.), Lautaro Martinez scheitert anschließend an Fabio gleich zweimal (80., 82.).

In der 83. Minute scheitert Lautaro Martinez erneut. Dieses Mal rettet der Innenpfosten für Fluminense. Es sollte die letzte Chance für Inter gewesen sein.

In der 94. Minute macht Fluminense entgegen des Spielverlaufs den Deckel zu. Joker Hercules trifft aus rund 16 Meter zur vielumjubelnden Vorentscheidung.

Gegen Guardiola im Viertelfinale?

Damit schmeißen die Brasilianer den Champions-League-Finalisten aus dem Turnier.

Im Viertelfinale trifft Fluminense nun auf den Sieger aus dem Spiel Manchester City - Al Hilal (im LIVE-Ticker >>>).