PSG düpiert Real und steht im Finale der Klub-WM

Paris Saint-Germain darf sich nach einer beeindruckenden Anfangsphase gegen ein fehlerhaftes Real Madrid über ein 4:0 und den Einzug ins Finale der FIFA Klub-WM freuen.

Die Partie beginnt aufgrund von Staus in der Zufahrt mit zehn Minuten Verspätung, dann geht es aber mit Vollgas-Fußball los. Zunächst hält Courtois noch überragend gegen Fabian Ruiz und Dembélé, in der siebten Minute trifft Ruiz aber per Abpraller nach einem schweren Patzer von Raul Asencio im eigenen Strafraum.

Nur zwei Minuten später vertut sich Rüdiger dabei, einen Ball zu stoppen, Dembélé bedankt sich, läuft dem Deutschen davon und stellt überlegt auf 2:0.

PSG entscheidet Partie früh und verwaltet danach

Real Madrid ist in der gesamten ersten Hälfte total abgemeldet, die Pariser haben weitere Chance, und wieder Ruiz nützt eine solche – 3:0 nach 24 Minuten. Danach schaltet PSG ein paar Gänge hinunter, hat aber weiter alles unter Kontrolle und vor der Pause auch noch Chancen durch Kvaratskhelia und Mendes.

Nach Seitenwechsel flacht die Partie deutlich ab, Real kann mehr mitspielen, ohne aber zu klaren Torchancen zu kommen. Stattdessen setzt Paris Saint-Germain den Schlusspunkt, eine Co-Produktion der eingewechselten Barcola und Goncalo Ramos, bei der sich der Portugiese mit der Kugel noch umdrehen und abziehen kann, führt zum 4:0-Endstand.

Damit gelingt PSG nach einem 4:0 in der Gruppenphase gegen Atlético Madrid auch gegen den Stadtrivalen ein klarer Sieg mit dem gleichen Ergebnis, als Lohn wartet am Sonntag das Finale der FIFA Klub-WM gegen den FC Chelsea. Real dagegen muss die Heimreise antreten. Für Luka Modric, der in der 65. Minute eingewechselt wird, war es somit die letzte Partie für die Königlichen.

