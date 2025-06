Bayern München bucht bei der Klub-WM das Ticket für das Achtelfinale!

Der deutsche Rekordmeister gewinnt dank eines Olise-Treffers in der Schlussphase mit 2:1 gegen den argentinischen Vertreter Boca Juniors.

Olise trifft (nicht) per Corner

Die Bayern sind über das ganze Spiel hinweg das Team, welches das Tempo vorgibt. Schon nach acht Minuten schlägt Olise per direktem verwandeltem Eckball (!) zu, dem Treffer wird nach Videostudium aber aufgrund eines Foulspiels die Anerkennung versagt.

Zehn Minuten später ist es aber soweit: Nach einem misslungenen Klärungsversuch landet der Ball bei Kane, der sich die Chance nicht nehmen lässt (18.).

Danach haben die Münchner durch Coman (20.), Olise (35.) und erneut Kane (35.) mehrere Gelegenheiten, die Führung auszubauen, lassen diese aber liegen.

Das rächt sich in Halbzeit zwei, in die Bayern zwar wieder dominant startet, doch dann kommt Boca langsam auf. Merenitel wird auf die Reise geschickt, lässt Tah alt aussehen und überwindet Neuer zum Ausgleich (66.).

Bayern wackelt - und trifft

Danach wirkt die Kompany-Elf etwas wackelig, fängt sich aber nach und nach wieder. Nach einem Gewusel im Strafraum legt Kane auf Olise ab, der gefühlvoll zum 2:1 trifft (84.).

Nur drei Minuten später netzt auch ÖFB-Legionär Konrad Laimer per sehenswertem Lupfer, steht beim vorhergehenden Doppelpass mit Müller aber im Abseits - der Treffer zählt nicht, es bleibt letztlich beim 2:1.

Damit hält Bayern in Gruppe D nach zwei Spielen beim Punktemaximum und hat das Achtelfinale in der Tasche. Boca liegt mit einem Punkt aus zwei Spielen hinter Benfica Lissabon (vier Punkte) auf Rang drei. Die Portugiesen siegten am Sonntagabend nach langer Unwetter-Unterbrechung gegen Tabellenschlusslicht Auckland City klar.

Zur Tabelle der Gruppe D>>>

LAFC vergibt Punktgewinn in Minute 101

Den ersten Sieg durfte indes Esperance Tunis bejubeln. Die Tunesier setzen sich dank des Goldtors von Belali in Hälfte zwei (71.) mit 1:0 gegen Los Angeles FC durch.

Die US-Amerikaner scheitern denkbar knapp am ersten Punktgewinn: Tief in der Nachspielzeit bekommt man einen Elfmeter zugesprochen, den Bouanga aber vergibt (90.+11).

Die Tabelle der Gruppe C führt Flamengo an (sechs Punkte), dahinter liegt Chelsea (drei). Tunis ist mit drei Punkten nun Dritter vor dem punktelosen LAFC.

Zur Tabelle der Gruppe C>>>

Die bislang teuersten Sommer-Transfers 2025